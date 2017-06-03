بالصور والفيديو - ادّعت أنّها حامل لتهريب كمية كبيرة من المخدرات... وهذا ما حصل!

ادّعت شابة برازيليّة أنّها تنتظر مولودًا لتتمكّن من تهريب كميّة كبيرة من المخدرّات.

وخبّأت الشابة البالغة من العمر 24 عامًا 3 كغم من الكوكايين تحت ملابسها حول منطقة البطن، اعتقادًا منها أن الشرطة لن تفتش امرأة حاملًا.

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لكن عناصر الشرطة كانوا أذكى منها وقاموا بتفتيشها واذا بهم يكتشفون أمرها.

وفي التفاصيل، صعدت مجموعة من الضباط إلى الحافلة التي كانت الشابة على متنها لإجراء تفتيش روتيني أثناء مرورها على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة "بيريغوي" في ولاية "ساو باولو" البرازيلية، وبعدما اشتبهوا بالشابة فتشوها.

وأفادت تقارير إخبارية بأنه تم القبض على شخص آخر كان يسافر برفقتها، ولم تتضح العقوبة التي تلقاها كل منهما.

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