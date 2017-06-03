الحريري: لو كان الاعتدال يحمل نكهة ضعف لما قتلوا رفيق الحريري

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن هناك "محاولات لنشر أكاذيب بحق تيار المستقبل وعلى سعد الحريري".

وقال خلال مأدبة إفطار أقامتها منسقية تيار "المستقبل" في عكار: "حين اخترت أن أكمل في مسيرة رفيق الحريري، اخترت خطه الذي هو الاعتدال، والذي لا يشكل مطلقا خط ضعف. فلو كان الاعتدال يحمل نكهة ضعف، لما قتلوا رفيق الحريري. لذلك أنا أحافظ على هذا الخط وسأكمل فيه معك".

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وأضاف: "منذ عام التزمت أمامكم بالعمل لإنصاف عكار تنمويا وإعطائها حقها بالمشاريع، وتحضير المنطقة كلها للفترة المقبلة، التي سيكون عنوانها الأهم إعادة إعمار سوريا. واليوم، كيفما نظرنا نرى أن العمل جار في هذا الاتجاه".