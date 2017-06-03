هل صدر قرار بقطع الأشجار في المصيطبة؟

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بعد تناقل بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديو لقطع أشجار في مدينة بيروت، منطقة المصيطبة، اوضح المجلس البلدي لمدينة بيروت إن قطع الأشجار تم فعليا بموجب ترخيص صادر عن محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، الذي اتخذ هذا القرار وأعطى الإذن بناء على الطلب الملح لسكان الحي، لافتا الى أنه أعطى الموافقة فعليا، بعدما قام فريق هندسي وتقني من جانب بلدية بيروت بالكشف على الأشجار، والتأكد من أنها تشكل ضررا وخطرا فعليا على البناء المحاذي لها، إذ إن جذورها امتدت بشكل كبير وعميق، مما أدى إلى كسر إمدادات الصرف الصحي والمجارير التابعة للبناء المذكور، وتسربت إلى مخازن المبنى في الطوابق السفلية.ولفت المجلس الى ان محافظ بيروت، اشترط في كتابه الذي سمح بموجبه فعليا بإزالة خمس شجرات ملاصقة للعقار رقم 1510 - مصيطبة:- أولا: إعادة زرع الرصيف المذكور بخمس شجرات بديلة من نوع البراكيكيتون والمانيوليا.- ثانيا: إصلاح الرصيف من أية أضرار قد تنتج بعد إزالة الشجرات الخمس، وزرع البدائل عنها.- ثالثا: الاستحصال على إذن وموافقة من قبل وزارة الزراعة".وأكد المجلس انه في صدد إطلاق ورشة ضخمة لزرع ستة آلاف شجرة في بيروت، ضمن خطة طموحة لتحويلها إلى عاصمة خضراء. ناهيك عن أنه، وفي الإطار نفسه، وفي إطار رؤيته لمخطط العام الحضري للمدينة والمشروع المتكامل لزيادة المساحات الخضراء في العاصمة، انطلق مشروع استحداث عددٍ من الوسطيات والمستديرات الجديدة، كما وصيانة وتحسين الوسطيات الموجودة حاليا وتزيينها بالشتول والأزهار والأشجار.