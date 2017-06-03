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03 حزيران 2017
03/06/2017 15:49:05
مريض بحاجة الى بلاكيت دم من فئة AB+ في مستشفى المشرق...للتبرع الاتصال على الرقم 71/065084
مريض بحاجة الى بلاكيت دم من فئة AB+ في مستشفى المشرق...للتبرع الاتصال على الرقم 71/065084
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LBCI News Lebanon
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