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03 حزيران 2017
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مريض بحاجة الى بلاكيت دم من فئة AB+ في مستشفى المشرق...للتبرع الاتصال على الرقم 71/065084

مريض بحاجة الى بلاكيت دم من فئة AB+ في مستشفى المشرق...للتبرع الاتصال على الرقم 71/065084 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بلاكيت,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة الى بلاكيت دم من فئة AB+ في مستشفى المشرق...للتبرع الاتصال على الرقم 71/065084
 
 
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