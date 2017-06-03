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03 حزيران 2017
03/06/2017 16:40:35
ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا ٢٠١٧ لكرة القدم بعد فوزه على جوفنتس بنتيجة ٤-١
ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا ٢٠١٧ لكرة القدم بعد فوزه على جوفنتس بنتيجة ٤-١
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LBCI News Lebanon
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