لندن تستيقظ على هجوم إرهابي...وماي تؤكد ارتباطه بالتطرف الإسلامي

الإرهاب يضرب لندن من جديد... واعتقال 12 شخصا

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LBCI News Lebanon





وأفيد عن مقتل ​7 أشخاص و٣ مهاجمين وإصابة نحو ​50، وكان المهاجمون قد ارتدوا أحزمة ناسفة مزيفة.



وتحركت الشاحنة من جسر لندن وتركها المهاجمون قبل أن يتوجهوا الى بورو ماركت حاملين السكاكين الطويلة، وقالت اذاعة "بي.بي.سي" إن شهودا رأوا أناسا يلقون الطاولات والمقاعد على المهاجمين لحماية أنفسهم.

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وهرعت الشرطة المسلحة إلى الموقع ودعت سكان لندن عبر تويتر إلى "الجري والاختباء والإبلاغ" إذا تعرضوا لأي هجوم.



ووجه تنظيم داعش يوم السبت دعوة على خدمة التراسل تليغرام حث فيها أتباعه على شن هجمات بشاحنات وسكاكين وبنادق ضد "الصليبيين" خلال شهر رمضان. قاد مهاجمون شاحنة صغيرة مسرعة ودهسوا المارة على جسر لندن قبل أن يطعنوا عشوائيا أناسا آخرين في منطقة بورو ماركت المجاورة ليل السبت فيما وصفته السلطات البريطانية بالعملين الإرهابيين.وأفيد عن مقتل ​7 أشخاص و٣ مهاجمين وإصابة نحو ​50، وكان المهاجمون قد ارتدوا أحزمة ناسفة مزيفة.وتحركت الشاحنة من جسر لندن وتركها المهاجمون قبل أن يتوجهوا الى بورو ماركت حاملين السكاكين الطويلة، وقالت اذاعة "بي.بي.سي" إن شهودا رأوا أناسا يلقون الطاولات والمقاعد على المهاجمين لحماية أنفسهم.وهرعت الشرطة المسلحة إلى الموقع ودعت سكان لندن عبر تويتر إلى "الجري والاختباء والإبلاغ" إذا تعرضوا لأي هجوم.ووجه تنظيم داعش يوم السبت دعوة على خدمة التراسل تليغرام حث فيها أتباعه على شن هجمات بشاحنات وسكاكين وبنادق ضد "الصليبيين" خلال شهر رمضان.

الشرطة داهمت شقة أحد منفذي هجوم جسر لندن

داهمت الشرطة مسكنا في شرق لندن كان يستخدمه أحد المهاجمين الثلاثة الذين قتلوا سبعة أشخاص في وسط المدينة.

وقال شاهد لسكاي نيوز إنه سمع دوي عدة انفجارات أثناء العملية وعلم فيما بعد أنها انفجارات محكومة. ​

الشرطة تعتقل 12 شخصا في شرق لندن بعد الاعتداء

اعتقلت الشرطة اليوم 12 شخصا عقب مداهمات في حي باركينغ بشرق لندن على صلة باعتداء السبت.

واضاف البيان انه لا يزال يجري تفتيش "عدد من المواقع" في حي باركينغ. وشاهد مصور وكالة فرانس برس الشرطة تقتاد أربع نساء يرتدين البراقع، رغم أنه لم يتضح ما إذا كن في عداد المعتقلين.

ووقفت العديد من آليات الشرطة امام مجموعة من الشقق التي أغلقت الطرق المؤدية اليها. ​

Hundreds of people are evacuated from #LondonBridge after unconfirmed accident brings more than 15 police cars and helicopters come to scene pic.twitter.com/IfQLMOXsR0 — Kaine Pieri (@PieriKaine) June 3, 2017