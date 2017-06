لندن تستيقظ على هجوم إرهابي...وماي تؤكد ارتباطه بالتطرف الإسلامي

الشرطة داهمت شقة أحد منفذي هجوم جسر لندن

داهمت الشرطة مسكنا في شرق لندن كان يستخدمه أحد المهاجمين الثلاثة الذين قتلوا سبعة أشخاص في وسط المدينة.

وقال شاهد لسكاي نيوز إنه سمع دوي عدة انفجارات أثناء العملية وعلم فيما بعد أنها انفجارات محكومة. ​

الشرطة تعتقل 12 شخصا في شرق لندن بعد الاعتداء

اعتقلت الشرطة اليوم 12 شخصا عقب مداهمات في حي باركينغ بشرق لندن على صلة باعتداء السبت.

واضاف البيان انه لا يزال يجري تفتيش "عدد من المواقع" في حي باركينغ. وشاهد مصور وكالة فرانس برس الشرطة تقتاد أربع نساء يرتدين البراقع، رغم أنه لم يتضح ما إذا كن في عداد المعتقلين.

ووقفت العديد من آليات الشرطة امام مجموعة من الشقق التي أغلقت الطرق المؤدية اليها. ​

