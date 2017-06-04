كيف علقت ماي على حادثة لندن؟ ومن أعرب عن دعمه لها؟

ماكرون وترامب وميركل الى جانب بريطانيا

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LBCI News Lebanon

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن السلطات تتعامل مع حادث لندن كعمل إرهابي محتمل.

وأكدت ماي قبل أربعة أيام من الانتخابات " أود التعبير عن امتناني الشديد للشرطة وهيئات الطوارئ. أفكارنا مع أولئك الذين تعرضوا لهذه الأحداث المروعة".

ورأت ماي أن عقيدة التطرف والكراهية هي القاسم المشترك بين كل الهجمات الأخيرة وهي تشويه للإسلام، مشددة على ان القضاء عليها هو التحدي الأكبر أمامهم.

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وأكدت ان العمل العسكري وحده ليس كافيا لهزيمة الإرهاب، قائلة "نحتاج لتعاون دولي لصياغة قوانين تراقب التطرف على الانترنت".​

الولايات المتحدة

وفي هذا السياق، عبّر الرئيس الاميركي دونالد ترامب لرئيسة الوزراء البريطانية عن دعمه الكامل لها.

واشاد ترامب في اتصاله الهاتفي "برد الفعل البطولي للشرطة والاطراف الاخرى التي تدخلت، وعرض الدعم الكامل لحكومة الولايات المتحدة في عملية التحقيق واحالة المسؤولين عن هذه الاعمال الشريرة الى القضاء".

وكان ترامب قد غرد قبيل الاتصال مع ماي من دون ان يذكر اعتداءات لندن بشكل خاص "علينا ان نكون أذكياء وساهرين وأقوياء. نريد من المحاكم ان تعطينا حقنا. نريد قرار منع السفر كمستوى اضافي من الأمان".

من جهته، اكد رئيس بلدية لندن صادق خان ان "لديه امورا يقوم بها اكثر اهمية" من الرد على تغريدة ترامب الذي اتهمه بانه لا يتعاطى بجدية مع التهديد الارهابي.

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روسيا

وبالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد وصف الهجوم بالارهابي، وكتب في برقية ارسلها الى ماي ان "هذه الجريمة صادمة بوحشيتها واستخفافها بحياة البشر".

وقال الكرملين ان "الرئيس الروسي أعرب عن ثقته بأن الرد المشترك على ما حصل يجب أن يتمثل في زيادة الجهود المشتركة في مكافحة قوى الرعب في العالم".

فرنسا

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن فرنسا تقف أكثر من أي وقت مضى الى جانب بريطانيا.

وغرّد ماكرون "في وجه هذه المأساة الجديدة، فرنسا هي أكثر من اي وقت مضى جنبا الى جنب مع بريطانيا. أفكاري مع الضحايا وأقاربهم".

وذكر ماكرون بأهمية التعاون الاوروبي في مكافحة الارهاب، معربا لرئيسة الوزراء البريطانية عن "تضامنه" و"دعمه في هذه المحنة.

المانيا

أما المستشارة الالمانية انجيلا ميركل فاشارت الى ان المانيا تقف بثبات الى جانب بريطانيا.

وقالت ميركل في بيان مقتضب "تجاوزا لكل الحدود، يجمعنا اليوم الهلع والحزن وكذلك التصميم".