اسرار الصحف 4-6-2017

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LBCI News Lebanon

المستقبل:



يقال:



إنّ خبيراً في العلاقة بين التيّار "الوطني الحر" و"القوّات اللبنانية" يؤكد أن الطرفَين إمّا سيتحالفان في الانتخابات النيابية العتيدة في كل لبنان، أو لن يتحالفا في أي مكان.



الديار:



"مُتطرّفون"!!

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تيار المستقبل ومعه الحزب التقدمي الاشتراكي كان اكثر "المتخوفين" من النسبية الكاملة، فالنسبية المطروحة بتقسيم الخمسة عشرة دائرة تريح رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يخشى وصول "المتطرفين" ومناوئيه على الساحة السنية، حيث من المؤكد ان النسبية تسمح بوصول شخصيات سنية ودرزية لا تدور في فلك الحريري وجنبلاط، وشخصيات مسيحية من خارج تفاهم معراب للحزب القومي السوري والمردة في حين ان قانون الستين كان سيعطي احجاماً منتفخة للمستقبل والحزب الاشتراكي وقدرة وهيمنة على صياغة تحالفات انتخابية مريحة لهما.



التمديد التقني ضرورة لـ "المستقبل"

يؤكد نائب بارز في تحالف 8 آذار ان تأجيل الانتخابات الى ربيع العام 2018 في آذار او ايار اي لعشرة اشهر هو مطلب لتيار المستقبل ورئيس الحكومة سعد الحريري والذي يعتبر ان هذه الفترة ضرورية للملمة شارع "المستقبل" عموما والسني خصوصا في الشمال والبقاع وبيروت. ويؤكد النائب المذكور ان غالبية القوى السياسية تملك رغبة الحريري لتحضير ماكيناتها الانتخابية ولتأمين الاموال الخاصة لحملاتها الانتخابية وهذه الفترة الزمنية مرتبطة فعلا بحاجات الطبقة السياسية الى الوقت اكثر منها الى فترة تقنية لتحضير الناس وتدريب طواقم الداخلية على آلية القانون الجديد.



أحزاب تدرس حساباتها

بدأت بعض الأحزاب بإجراء حسابات دقيقة واحتساب الأصوات التي من الممكن أن تحصل عليها بعد اعتماد القانون الجديد للإنتخاب.



تطويع الناخبين!

تخوّف نائب فاعل في مجلس خاص، من أن يصبح هدف بعض القيادات السياسية التمديد لفترة أطول من أجل تطويع الناخبين.



باسيل يحجب مُبادرة عدوان

يحاول رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل حجب مبادرة النائب جورج عدوان الذي ينسب اليه قانون الانتخاب المقترح، وبات في واجهة الاعلام والنشاط السياي، بعد ان كان باسيل يحتل هذا الموقع، فزار بكركي ليعلن منها، ان القانون هو اقتراح الرئيس ميشال عون وتبناه لقاء الاقطاب الموارنة ورعته بكركي، ويعود اليه فقط دون غيره صدور هذا القانون الذي يحمل هو شخصياً ملكيته الفكرية.



غياب زهرا....

غاب النائب انطوان زهرا عضو كتلة نواب "القوات اللبنانية" عن المشهد السياسي، بعد ان اعلن رئيس القوات سمير جعجع ترشيح غيره، وفرض على زهرا التقاعد السياسي اضافة الى انه لا يتحمل مسؤولية حزبية في القوات.