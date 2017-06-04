الهلع يؤدي إلى إصابة نحو 1000 مشجع لفريق يوفنتس

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أكثر من 200 جريح في ساحة سان كارلو في تورينو - لحظة القنبلة التي انفجرت والتدافع الذي حدث :#ريال_مدريد_يوفنتوس



pic.twitter.com/HW6hgg9Baf — أخبار الكورة (@FootballNewsHa) June 4, 2017

أكثر من 200 جريح في ساحة سان كارلو في تورينو - لحظة القنبلة التي انفجرت والتدافع الذي حدث :#ريال_مدريد_يوفنتوس

pic.twitter.com/BNeY1KgNDQ — أخبار الكورة (@FootballNewsHa) June 4, 2017

أصيب نحو ألف شخص بينهم اطفال بجروح خلال تدافع بين جماهير جوفنتوس مساء السبت وسط مدينة تورينو الايطالية وذك خلال متابعتهم للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.وفي التفاصيل، سادت حالة من ​الهلع قبل عشر دقائق من انتهاء المباراة إثر سماع صوت انفجار قنبلة الذي تبين لاحقا أنه دوي مفرقعات نارية.وكان ريال مدريد قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا ٢٠١٧ لكرة القدم بعد فوزه على جوفنتس بنتيجة ٤-١