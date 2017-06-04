الهلع يؤدي إلى إصابة نحو 1000 مشجع لفريق يوفنتس

أصيب نحو ألف شخص بينهم اطفال بجروح خلال تدافع بين جماهير جوفنتوس مساء السبت وسط مدينة تورينو الايطالية وذك خلال متابعتهم للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.
وفي التفاصيل، سادت حالة من الهلع قبل عشر دقائق من انتهاء المباراة إثر سماع صوت انفجار قنبلة الذي تبين لاحقا أنه دوي مفرقعات نارية.
وكان ريال مدريد قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا ٢٠١٧ لكرة القدم بعد فوزه على جوفنتس بنتيجة ٤-١
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