رياضة
04 حزيران 2017
Back

الهلع يؤدي إلى إصابة نحو 1000 مشجع لفريق يوفنتس

المباراة تتحول الى كارثة في ايطاليا Lebanon, news ,lbci ,أخبار ايطاليا,جوفنتوس,المباراة تتحول الى كارثة في ايطاليا
episodes
أصيب نحو ألف شخص بينهم اطفال بجروح خلال تدافع بين جماهير جوفنتوس مساء السبت وسط مدينة تورينو الايطالية وذك خلال متابعتهم للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وفي التفاصيل، سادت حالة من ​الهلع قبل عشر دقائق من انتهاء المباراة إثر سماع صوت انفجار قنبلة الذي تبين لاحقا أنه دوي مفرقعات نارية.
الإعلان


وكان ريال مدريد قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا ٢٠١٧ لكرة القدم بعد فوزه على جوفنتس بنتيجة ٤-١
 
 
 
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


إقرأ أيضاً