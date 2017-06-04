الحرارة تتخطى الثلاثين...فهل من أمر غير اعتيادي؟

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يتأثر لبنان بطقس ربيعي دافئ جداً واعتيادي لمثل هذه الفترة من السنة خصوصا في شهر حزيران، وستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي الثلاثاء ويصبح الطقس شديد الحرارة منتصف الاسبوع.وتبدأ التيارات الحارة بالتأثير على المنطقة المحيطة بلبنان وذلك بسبب نشاط المنخفضات الموسمية الحارة التي تستمر لغاية اوائل شهر ايلول، اهمها المنخفض الهندي ومنخفض البحر الأحمر مما يساهم بتدفق الكتل الحارة نحو منطقتنا انطلاقا من شمال شرق افريقيا اغلب الاوقات - شبه جزيرة سيناء - شبه الجزيرة العربية.طقس اليوم والايام المقبلة:_طقس اليوم وغداً: مشمس عموماً والحرارة دافئة تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٩ درجة وتكون حارة بقاعاً (زحلة) بين ١٦ و ٣٢ درجة وعلى ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٦ درجة._يوم الثلاثاء: تبدأ الحرارة بالارتفاع التدريجي وتصبح الأجواء منتصف الاسبوع حارة وحارة جدا بقاعا، ويستمر الطقس الحار لايام عدة، والحرارة المتوقعة على السواحل تتخطى منتصف الاسبوع الـ ٣٠ درجة بقليل لغاية الآن وتتخطى الـ٣٤ درجة بقاعاً.