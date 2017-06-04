أمن وقضاء
04 حزيران 2017
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بالصورة- قتيل وجرحى اثر حادث سير مروع على اوتوستراد الميناء

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بالصورة- قتيل وجرحى اثر حادث سير مروع على اوتوستراد الميناء
أفادت غرفة التحكم المروري عن وقوع قتيل و3 جرحى نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية مما أدى الى انقلاب الجيب على المسلك الغربي من اوتوستراد الميناء.
 
وعلم أن القتيل هو السائق جورج افرام.
 
***لمشاهدة ​لحظة وقوع الحادث بالفيديو اضغط هنا
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