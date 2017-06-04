بالصورة- قتيل وجرحى اثر حادث سير مروع على اوتوستراد الميناء

فكيف حصل الحادث؟

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LBCI News Lebanon

أفادت غرفة التحكم المروري عن وقوع قتيل و3 جرحى نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية مما أدى الى انقلاب الجيب على المسلك الغربي من اوتوستراد الميناء.

وعلم أن القتيل هو السائق جورج افرام.

*** لمشاهدة ​لحظة وقوع الحادث بالفيديو اضغط هنا لمشاهدة ​لحظة وقوع الحادث بالفيديو

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