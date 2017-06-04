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04 حزيران 2017
04/06/2017 03:53:44
معلومات للـ LBCI: انتحاري من داعش فجر نفسه امام أحد مراكز جبهة النصرة في منطقة عجرم في جرود عرسال وسقوط قتلى وجرحى
معلومات للـ LBCI: انتحاري من داعش فجر نفسه امام أحد مراكز جبهة النصرة في منطقة عجرم في جرود عرسال وسقوط قتلى وجرحى
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