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04 حزيران 2017
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معلومات للـ LBCI: انتحاري من داعش فجر نفسه امام أحد مراكز جبهة النصرة في منطقة عجرم في جرود عرسال وسقوط قتلى وجرحى

معلومات للـ LBCI: انتحاري من داعش فجر نفسه امام أحد مراكز جبهة النصرة في منطقة عجرم في جرود عرسال وسقوط قتلى وجرحى Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتحاري,LBCI,معلومات,
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معلومات للـ LBCI: انتحاري من داعش فجر نفسه امام أحد مراكز جبهة النصرة في منطقة عجرم في جرود عرسال وسقوط قتلى وجرحى
 
 
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