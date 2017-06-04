الرئيس عون: لبنان الى جانب بريطانيا

وبماذا توجه للملكة اليزابيت؟

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LBCI News Lebanon

دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاعتداء الارهابي الذي استهدف مدينة لندن فجر اليوم، واصفاً اياه بـ"الجبان".

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وابرق الى الملكة اليزابيث الثانية مؤكداً تعاطف لبنان وتضامنه مع الشعب البريطاني، معتبراً ان "استهداف بريطانيا بشكل متكرر بأعمال وحشية، دليل على انها ما تزال تقف صامدة امام موجة الافكار القاتمة التي يمثلها الارهاب".كما توجه عون الى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي معزيا، وشدد على ان لبنان يقف الى جانب بريطانيا في التصدي للارهاب بكل اشكاله ووجوهه.واشار رئيس الجمهورية الى ان لبنان الذي "دفع ايضاً ثمن ايمانه بحوار الحضارات والاديان، وبمواجهة آفة الارهاب التي وصلت اليه قبل غيره من الدول، يتمسك اليوم اكثر من اي وقت مضى بالقيم التي نادى بها، ويؤمن انه بالتعاون مع بريطانيا وغيرها من الدول، فإن نور الحياة سينتصر على ظلمة الموت".