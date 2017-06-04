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04 حزيران 2017
04/06/2017 05:43:04
تيريزا ماي: عقيدة التطرف والكراهية هي القاسم المشترك بين كل الهجمات الأخيرة وهي تشويه للإسلام والقضاء عليها هو التحدي الأكبر أمامنا
تيريزا ماي: عقيدة التطرف والكراهية هي القاسم المشترك بين كل الهجمات الأخيرة وهي تشويه للإسلام والقضاء عليها هو التحدي الأكبر أمامنا
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LBCI News Lebanon
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