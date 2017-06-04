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04 حزيران 2017
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تيريزا ماي: العمل العسكري وحده ليس كافيا لهزيمة الإرهاب ونحتاج لتعاون دولي لصياغة قوانين تراقب التطرف على الانترنت

تيريزا ماي: العمل العسكري وحده ليس كافيا لهزيمة الإرهاب ونحتاج لتعاون دولي لصياغة قوانين تراقب التطرف على الانترنت Lebanon, news ,lbci ,أخبار وحده,العسكري,العمل,تيريزا,
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تيريزا ماي: العمل العسكري وحده ليس كافيا لهزيمة الإرهاب ونحتاج لتعاون دولي لصياغة قوانين تراقب التطرف على الانترنت
 
 
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