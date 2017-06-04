تيريزا ماي تؤكد أن الانتخابات ستجري في موعدها رغم هجوم لندن

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم إن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها يوم الخميس بعد هجوم لندن الذي أسفر عن سقوط سبعة قتلى وإصابة 48 آخرين.
وكان عدد من الأحزاب السياسية بما في ذلك حزب المحافظين الذين ترأسه ماي وحزب العمال المعارض الرئيسي علقت الحملات الانتخابية اليوم ولكن ماي قالت إنها ستستأنف غدا الاثنين.
وقالت ماي في بيان بثه التلفزيون من أمام مقر رئاسة الوزراء "علق الحزبان السياسيان حملتهما اليوم ولكن لا يمكن السماح للعنف بتعطيل العملية الديمقراطية ومن ثم فإن هذه الحملات ستستأنف بالكامل غدا وستجري الانتخابات العامة في موعدها كما هو مزمع يوم الخميس".