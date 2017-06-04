تيريزا ماي تؤكد أن الانتخابات ستجري في موعدها رغم هجوم لندن

ماي تؤكد انه لا يمكن السماح للعنف بتعطيل العملية الديمقراطية...

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LBCI News Lebanon

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم إن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها يوم الخميس بعد هجوم لندن الذي أسفر عن سقوط سبعة قتلى وإصابة 48 آخرين.

وكان عدد من الأحزاب السياسية بما في ذلك حزب المحافظين الذين ترأسه ماي وحزب العمال المعارض الرئيسي علقت الحملات الانتخابية اليوم ولكن ماي قالت إنها ستستأنف غدا الاثنين.

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وقالت ماي في بيان بثه التلفزيون من أمام مقر رئاسة الوزراء "علق الحزبان السياسيان حملتهما اليوم ولكن لا يمكن السماح للعنف بتعطيل العملية الديمقراطية ومن ثم فإن هذه الحملات ستستأنف بالكامل غدا وستجري الانتخابات العامة في موعدها كما هو مزمع يوم الخميس".