جنبلاط وارسلان: لن نصبح اعداء ابدا

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رعى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال ارسلان، احتفال وضع حجر الاساس لمركز مؤسسة المرحوم الشيخ ابو حسن عارف حلاوي الخيرية الجديد في الباروك.واتفق جنبلاط وارسلان على كلمة واحدة القاها الوزير ارسلان متسائلا: "لماذا ينزعج البعض عندما اقول اخي وليد بك جنبلاط؟! فمن مبدأ الاحترام والاخلاق بالتعاطي بيننا، فإنك اخي وستبقى اخي وليد بك جنبلاط."واشار الى أنه "قد نختلف بالسياسة صحيح، لكننا لن نصبح اعداء ابدا، ومن يراهن على ذلك ليخيط بغير هالمسلة".ولفت الى أن "البعض يقول، لماذا وليد بك يعطي الامير طلال الكثير، ولماذا الامير طلال يعطي وليد بك الكثير؟! نقول لهم: اللي ما عندو كبير يستشير كبير، وهذا الجبل لن يقوم لا بالفتن ولا بالانقسامات التقليدية المهترئة والسلم الاهلي في الجبل خط احمر."