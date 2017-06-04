مسلسل الإعتداءات الإرهابية التي شهدتها بريطانيا منذ 2005

أجهزة الامن أحبطت 13 محاولة اعتداء ارهابية منذ حزيران 2013

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LBCI News Lebanon

شهدت بريطانيا سلسلة من الاعتداءات منذ عام 2005، كان آخرها الهجوم الذي وقع ليل السبت الاحد في وسط لندن.

وأعلنت الشرطة البريطانية ان سبعة اشخاص قتلوا في الاعتداء الاخير موضحة ان قوات الامن قتلت ثلاثة مهاجمين.

مسلسل الإعتداءات التي شهدتها بريطانيا منذ 2005:

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- 7 تموز 2005: شهدت بريطانيا أربعة اعتداءات منسقة في ساعة الازدحام، في ثلاثة من قطارات الانفاق وحافلة، ما أسفر عن سقوط 56 قتيلا و700 جريح. وتبنت الهجمات مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة.



- في 21 تموز: فشلت أربع محاولات جديدة لتنفيذ اعتداءات مماثلة ومنسقة داخل مترو وباص في لندن، حيث لم تنفجر القنابل التي استُخدمت بسبب خلل في تصنيعها.

وبحسب القضاء، فإن سلسلتي الاعتداءات مرتبطتان.

- 30 حزيران 2007: شكّل مطار غلاسكو الواقع في جنوب غرب اسكتلندا هدفا لمحاولة اعتداء، عندما صدمت سيارة مشتعلة وممتلئة بالغاز والوقود والمسامير مبنى المطار من دون ان تنفجر.

وكان هندي يقود الشاحنة، حيث أصيب إصابة بالغة بعد أن صب على نفسه الوقود. وتوفي بعد شهر. وكان الى جانبه طبيب عراقي تم توقيفه وحكم عليه في 2008 بالسجن مدى الحياة. وجاء الهجوم غداة العثور في لندن على سيارتين مفخختين قبل انفجارهما، مركونتين في ساحة بيكاديلي سيركس وسط المدينة.

- 22 ايار 2013: قُتل الجندي لي ريغبي (25 سنة) بسلاح ابيض على يد بريطانيين من أصل نيجيري بالقرب من ثكنة عسكرية لسلاح المدفعية الملكية في حي وولويتش جنوب شرق لندن. استنادا الى شهود، شجع الجانيان المارة على تصويرهما وهما ينهالان طعنا على ضحيتهما ويهتفان "الله اكبر"، قبل إلقاء القبض عليهما.

وفي تسجيل تم تصويره بعد الاعتداء مباشرة، قال احد الجناة انه اراد الانتقام "للمسلمين الذين قتلهم جنود بريطانيون".

- 05 كانون الاول 2015: أقدم محيي الدين مير المولود في الصومال على طعن شخصين بسكين عند مدخل محطة ليتونستون للمترو في شرق لندن، وأصابهما بجروح. وجاء الاعتداء بعد يومين على أولى الضربات الجوية البريطانية التي استهدفت تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

ووصفت السلطات الاعتداء بـ"الارهابي"، فيما حكمت المحكمة على محيي الدين مير بالسجن المؤبد.

- 22 آذار 2017: دهس خالد مسعود (52 عاما)، وهو بريطاني مسلم، بسيارته عدداً من المارة وطعن شرطياً حتى الموت على جسر ويستمنستر أمام مبنى البرلمان في لندن، قبل أن تطلق عليه الشرطة النار وتقتله.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم، ولكن سكوتلانديارد أعلنت أنها لم "تجد أدلة على مبايعة" مسعود لتنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة.

- 22 ايار 2017: فجر بريطاني من اصل ليبي نفسه في نهاية حفل غنائي للمغنية الاميركية اريانا غراندي في قاعة مانشستر ارينا للحفلات في المدينة الواقعة في شمال غرب انكلترا.

وقتل 22 شخصا وجرح 116 بينهم عدد كبير من الاطفال والمراهقين. وتبنى الهجوم تنظيم الدولة الاسلامية.

وأعلنت الشرطة البريطانية في آذار الماضي أن أجهزة الامن أحبطت "13 محاولة اعتداء ارهابية منذ حزيران 2013".