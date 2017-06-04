لن تصدّقوا... هذا ما يحصل لجسمكم عندما تشربون القهوة يومياً!

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تعتبر القهوة من المشروبات الأكثر استهلاكاً حول العالم، إذ يشربها عدد كبير من الناس بشكل روتيني ويومي.ولكن هل تساءلتم يوماً ما هي فوائد شرب القهوة؟-تسريع عملية الأيض: إن شرب القهوة في الصباح يمكن أن يساعد المرء على إنقاص وزنه، وذلك بفضل احتواء هذا المشروب على مادة الكافيين التي تسرّع عملية الأيض، وبالتالي ما يؤدي الى حرق الدهون بشكل أسرع.-الشعور بالسعادة: تعتبر القهوة مضاداً مهماً للاكتئباب لأنها تشجع زيادة مستويات الدوبامين والسيروتونين في الجسم، وبالتالي فإنها تقلل من خطر المرء في الإقدام على الانتحار.-التقليل من خطر الإصابة بسرطان الجلد: وفقاً لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى بريجهام للنساء في بوسطن، فإن النساء اللواتي يستهلكن على الأقل 3 أكواب من القهوة يومياً هن أقل عرضة للإصابة بسرطان الجلد.-التقليل من خطر الإصابة بمرض السكري: وجدت دراسة أجرتها مدرسة هارفارد للصحة العامة أن القهوة تتميّز بخصائص مضادة لمرض السكري.