الجيش السوري يتقدم على حساب داعش في حلب

القوات الحكومية دخلت بلدة مسكنة بعد قتال عنيف استمر أسابيع

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LBCI News Lebanon

اعلنت وسائل إعلام حكومية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري وقوات متحالفة معه انتزعوا السيطرة على آخر بلدة كبيرة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في حلب اليوم.

وبحسب الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية (سانا) إن وحدات من الجيش حققت مكاسب استراتيجية في الريف الشرقي لحلب.

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن القوات الحكومية دخلت بلدة مسكنة بعد قتال عنيف استمر أسابيع.

ويأتي هذا التقدم بالقوات التي تدعمها روسيا إلى حدود محافظة الرقة التي تسيطر عليها بدرجة كبيرة قوات تدعمها الولايات المتحدة تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.