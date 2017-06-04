أخبار دولية
04 حزيران 2017
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الجيش السوري يتقدم على حساب داعش في حلب

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الجيش السوري يتقدم على حساب داعش في حلب
اعلنت وسائل إعلام حكومية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري وقوات متحالفة معه انتزعوا السيطرة على آخر بلدة كبيرة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في حلب اليوم.
 
وبحسب الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية (سانا) إن وحدات من الجيش حققت مكاسب استراتيجية في الريف الشرقي لحلب.
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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن القوات الحكومية دخلت بلدة مسكنة بعد قتال عنيف استمر أسابيع.
 
ويأتي هذا التقدم بالقوات التي تدعمها روسيا إلى حدود محافظة الرقة التي تسيطر عليها بدرجة كبيرة قوات تدعمها الولايات المتحدة تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.
 
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