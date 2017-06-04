آخر الأخبار
04 حزيران 2017
04/06/2017 08:13:30
الشرطة البريطانية: القبض على 12 شخصا لصلتهم بهجوم جسر لندن وعمليات التفتيش في منطقة باركينغ ما زالت مستمرة
الشرطة البريطانية: القبض على 12 شخصا لصلتهم بهجوم جسر لندن وعمليات التفتيش في منطقة باركينغ ما زالت مستمرة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار القبض,البريطانية,الشرطة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً