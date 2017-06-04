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04 حزيران 2017
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الشرطة البريطانية: القبض على 12 شخصا لصلتهم بهجوم جسر لندن وعمليات التفتيش في منطقة باركينغ ما زالت مستمرة

الشرطة البريطانية: القبض على 12 شخصا لصلتهم بهجوم جسر لندن وعمليات التفتيش في منطقة باركينغ ما زالت مستمرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار القبض,البريطانية,الشرطة,
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الشرطة البريطانية: القبض على 12 شخصا لصلتهم بهجوم جسر لندن وعمليات التفتيش في منطقة باركينغ ما زالت مستمرة
 
 
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