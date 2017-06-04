أمن وقضاء
04 حزيران 2017
04/06/2017 10:06:22
بالصور - اجراءات أمنية مشددة على المسافرين من لبنان الى بريطانيا
اجراءات مشددة في مطار رفيق الحريري الدولي...
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LBCI News Lebanon
بعد هجوم لندن الأخير الذي أودى بحياة 7 أشخاص، شددت السلطات اللبنانية الاجراءات الأمنية على المسافرين من لبنان الى بريطانيا من مطار رفيق الحريري الدولي.
ومن الإجراءات، الاحتفاظ بنسخة عن صورة جواز السفر، إضافة الى عمليات التفتيش.
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