بالصور - اجراءات أمنية مشددة على المسافرين من لبنان الى بريطانيا

اجراءات مشددة في مطار رفيق الحريري الدولي...

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LBCI News Lebanon

بعد هجوم لندن الأخير الذي أودى بحياة 7 أشخاص، شددت السلطات اللبنانية الاجراءات الأمنية على المسافرين من لبنان الى بريطانيا من مطار رفيق الحريري الدولي.

ومن الإجراءات، الاحتفاظ بنسخة عن صورة جواز السفر، إضافة الى عمليات التفتيش.