المشنوق: جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإتمام إقرار قانون الانتخاب

المشنوق في حفل إفطار لجمعية متخرجي المقاصد الاسلامية في بيروت

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LBCI News Lebanon

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد خلال الأسبوع المقبل لإتمام إقرار قانون الانتخاب.

المشنوق وخلال حفل إفطار لجمعية متخرجي المقاصد الاسلامية في بيروت، لفت الى ان القانون يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل لتنفيذ احتياجاته التقنية والإدارية، كونه يعتمد للمرّة الأولى في لبنان على قاعدة النسبية.

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وقال المشنوق خاتما "الحمدلله أنّ فائض القوّة، رغم ما يسبّبه من أوهام، ينتهي على طاولة المفاوضات إلى اعتراف أصحاب الأوهام بأنّ شرط نجاحهم هو قبول الآخر، وإلا يكون صاحب الوهم يحدّث نفسه".