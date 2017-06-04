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04 حزيران 2017
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التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة تصادم بين سيارة وبيك-أب على اوتوستراد الصياد باتجاه الجمهور وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة تصادم بين سيارة وبيك-أب على اوتوستراد الصياد باتجاه الجمهور وحركة المرور كثيفة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار نتيجة,وجريح,قتيل,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة تصادم بين سيارة وبيك-أب على اوتوستراد الصياد باتجاه الجمهور وحركة المرور كثيفة في المحلة
 
 
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