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04 حزيران 2017
04/06/2017 11:52:53
التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة تصادم بين سيارة وبيك-أب على اوتوستراد الصياد باتجاه الجمهور وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة تصادم بين سيارة وبيك-أب على اوتوستراد الصياد باتجاه الجمهور وحركة المرور كثيفة في المحلة
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