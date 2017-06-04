حزب الله دان هجوم لندن... وهذا ما طلبه من الحكومة البريطانية

حزب الله دان هجوم لندن...

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LBCI News Lebanon

دان "حزب الله" العملية الإرهابية التي استهدفت العاصمة البريطانية لندن، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء.

واعتبر في بيان أن "هذه الجريمة الجديدة، التي ارتكبتها أيد مجرمة، هي حلقة في مسلسل الجرائم الفظيعة، التي ترتكبها الجماعات نفسها بحق مدننا وبلداننا وأمتنا، ويسقط فيها كل يوم مئات الضحايا والشهداء"، داعيا الحكومة البريطانية والرأي العام البريطاني إلى "إجراء دراسة واقعية تحدد من أين جاء هذا الفكر وهذه الأيديولوجية بعيدا عن حسابات الشركات الاقتصادية الكبرى".

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ورأى أن "ما يشهده عالمنا من جرائم وفظائع، يؤشر إلى المسار، الذي سوف تتخذه دورة العنف الأعمى والتعصب القاتل، في حال لم تتخذ القوى الفاعلة والدول المؤثرة قرارات حاسمة في مواجهة هؤلاء الإرهابيين، ولم تقف وقفة حقيقية أمام من يمول هؤلاء المجرمين ويدعمهم ويوجههم، ويستفيد من إجرامهم لتحقيق أهداف الهيمنة على منطقتنا وعلى العالم ككل".