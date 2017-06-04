الحريري من الضنية: لا أحد يشكك بتيار المستقبل

الحريري من الضنية: لا أحد يشكك بتيار المستقبل

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحريري,لبنان,

LBCI News Lebanon

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه ما زال "ضد سلاح حزب الله وضد ذهابه إلى سوريا"، وأنه "لم يساوم على المحكمة الدولية".

وحذر الحريري من "التشكيك باعتدال تيار المستقبل"، ووجه كلامه إلى من يحاول أن يقول ان المستقبل "يقيم تسويات يمينا ويسارا"، مؤكدا انه يقوم "بتسويات من أجل البلد وليس لمصلحة سعد الحريري".

الإعلان

وعن الاعتداء الذي وقع في برلين امس، قال الحريري خلال مأدبة إفطار أقامتها منسقية تيار "المستقبل" في بلدة سير الضنية:" أود أن أدين باسمكم جميعا الاعتداء الإرهابي المجرم لأن هناك دائما محاولات لوضع الإسلام على أنه دين إرهاب".

ولفت الحريري الى ان "الأولويات صارت معروفة، والعمل مستمر لإيجاد التمويل وإطلاق المشاريع الجديدة في الضنية".