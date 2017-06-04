اول تعليق لمستشفى نادر صعب على حادثة فرح القصاب

طلبت إدارة "مستشفى" الدكتور نادر صعب للجراحة التجميلية من كافة وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار المتعلقة بقضية السيدة فرح جواد القصاب، وعدم إصدار الأحكام الإعلامية المسبقة والإهانات والإشاعات المغرضة، وإنتظار تحقيقات نقابة الأطباء والسلطات القضائية الواضعة يدها على الملف.

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وأكدت في بيان ان "صعب الموجود في لبنان وفريقه الطبي لهم ملء الثقة بالقضاء اللبناني الذين وضعوا أنفسهم بتصرفه، وبتصرف نقابة الأطباء في بيروت الموقرة ووزارة الصحة المحترمة، لبيان الحقيقة الكاملة ولا شيء سواها، ليولى كل ذي حق حقه."

ورأت ادارة المستشفى ان الإتهامات والشعارات والأقاويل التي ألقيت جزافا من بعض وسائل الإعلام المرئي والمسموع ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، كثرت قبل إنتهاء التحقيقات والتقارير الطبية والمخبرية المجراة بإشراف القضاء المختص، دون الأخذ بالإعتبار حرمة الموت ومشاعر العائلة المفجوعة.