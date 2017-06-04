بالصورة - ميشال أبي رمية رئيساً لإتحاد كرة الطائرة !

بعد استقالة رئيس الاتحاد السيد جان همام من منصبه كرئيس للاتحاد رغبةً منه للراحة بعد 25 عاماً قضاها في خدمة الكرة الطائرة ادارياً وبعد استقالة كل الاعضاء من مناصبهم افساحاً في المجال لاعادة توزيع المناصب كاملة، اجتمعت اللجنة الادارية للاتحاد برئاسة اكبر الاعضاء سناً السيد اميل جبور يوم السبت 3 حزيران 2017 في مقر الاتحاد وبحضور السادة نواب الرئيس علي خليفة، غسان قزيحه، اسعد النخل، جورج نصور، الامين العام وليد القاصوف، امين الصندوق جوزف سعاده، المحاسب ميشال ابي رميا، مدير المنتخبات الوطنية ايلي موسى، والاعضاء السادة ايلي عبد الاحد، جورج حبيب، علي ابو علي، ربيع فراج، رفيق عيسى وجان همام.
افتتح رئيس الجلسة بكلمة شكر وتقدير باسمه وباسم زملائه في اللجنة الادارية وعائلة الكرة الطائرة الى الرئيس السابق جان همام لكل الجهود التي بذلها في خدمة اللعبة خلال ربع قرن. ثم انتقل الحاضرون الى انتخاب رئيس جديد للاتحاد،
فجاءت المناصب على الشكل التالي: الرئيس ميشال ابي رميا،نواب الرئيس علي خليفة واسعد النخل وعلي بو علي وجورج نصور،امين السر العام وليد القاصوف،امين الصندوق ايلي عبد الأحد،المحاسب ربيع فراج، مدير الاتحاد اميل جبور،مدير المنتخبات الوطنية رفيق عيسى والاعضاء المستشارون جوزيف سعادة وايلي موسى وغسان قزيحة وجورج حبيب وجان همام.
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