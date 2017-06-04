فيسبوك وتويتر...معا ضد الارهاب

أعلنت شركة فيسبوك انها تريد جعل منصتها للتواصل الاجتماعي "بيئة معادية" للإرهابيين، وذلك في بيان أصدرته بعدما قتل مهاجمون سبعة أشخاص في لندن، مما دفع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى مطالبة شركات الانترنت باتخاذ إجراء.

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وردت ماي على الهجوم بالمطالبة بإصلاح الإستراتيجية المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك طلب بزيادة الضوابط الدولية للانترن ، قائلة إن شركات الانترنت الكبيرة مسؤولة إلى حد ما عن إعطاء الفكر المتطرف مجالا للانتشار.

وقال مدير السياسة في فيسبوك سيمون ميلنر في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نعمل بشكل فعال لحذف المحتوى الإرهابي من منصتنا بمجرد علمنا به من خلال استخدام مزيج من التكنولوجيا والمراجعة البشرية."

وأكدت تويتر أيضا إنها تعمل على معالجة انتشار الدعاية المتشددة على موقعها الالكتروني.