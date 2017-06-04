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04 حزيران 2017
04/06/2017 22:41:37
البحرين تعلن قطع علاقاتها مع قطر حفاظاً على امنها الوطني وتمهل الدبلوماسيين القطريين 48 ساعة لمغادرة البلاد والمقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوما
البحرين تعلن قطع علاقاتها مع قطر حفاظاً على امنها الوطني وتمهل الدبلوماسيين القطريين 48 ساعة لمغادرة البلاد والمقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوما
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LBCI News Lebanon
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