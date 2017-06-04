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04 حزيران 2017
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البحرين تعلن قطع علاقاتها مع قطر حفاظاً على امنها الوطني وتمهل الدبلوماسيين القطريين 48 ساعة لمغادرة البلاد والمقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوما

البحرين تعلن قطع علاقاتها مع قطر حفاظاً على امنها الوطني وتمهل الدبلوماسيين القطريين 48 ساعة لمغادرة البلاد والمقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوما Lebanon, news ,lbci ,أخبار علاقاتها,تعلن,البحرين,
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البحرين تعلن قطع علاقاتها مع قطر حفاظاً على امنها الوطني وتمهل الدبلوماسيين القطريين 48 ساعة لمغادرة البلاد والمقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوما
 
 
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