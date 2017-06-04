دول تقطع العلاقات مع قطر... وهكذا ردّت الأخيرة

ماذا يحصل مع قطر؟

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LBCI News Lebanon

ابدت وزارة الخارجية القطرية أسفها لقرار قطع العلاقات معها، معتبرة أن الإجراءات السعودية والاماراتية والبحرينية والمصرية واليمنية والليبية، إضافة الى جزر المالديف، غير مبررة​ الهدف منها هو فرض الوصاية على قطر.

وأكدت الوزارة أن قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه وتحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، لافتة الى أنها تتعرض لحملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة ما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بالدولة.

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وكانت كل من السعودية والامارات ومصر والبحرين قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر​ بعد اتهام السعودية، في وقت سابق ، قطر بدعم الجماعات الارهابية في سوريا وتمويل الحوثيين في اليمن وبمحاولة اشعال الفتنة بين دول الخليج.

وقررت السعودية، بحسب مصدر مسوؤل، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول "الشقيقة والصديقة" والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي.

بدورها، أعلنت دولة الإمارات منع دخول القطريين إليها وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما والبعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد لأسباب أمنية. كما أعلنت شركة "الاتحاد للطيران الإماراتية" إنها ستعلق رحلاتها الجوية من وإلى قطر ابتداء من صباح الثلاثاء إلى حين إشعار آخر.

وبالتالي، طلبت سفارة قطر من رعاياها مغادرة الإمارات خلال 14 يوما التزاما بالقرار الإماراتي.

من جهتها، اعلنت البحرين اغلاق المجالين الجوي والبحري امام الملاحة من والى قطر ومنع مواطنيها من السفر الى قطر وامهال المواطنين القطريين 14 يوما لمغادرة المملكة، وذلك بسبب مضي الدوحة في "زعزعة الامن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها".



أما مصر فأعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.

الى ذلك، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن بلاده أمهلت السفير القطري لدى القاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد، تنفيذا لقرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وذكر المتحدث أن وزارة الخارجية استدعت السفير القطري لمقرها اليوم وأبلغته بقرار قطع العلاقات وسلمته مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى مصر.

كذلك، قررت مصر اغلاق أجوائها وموانئها البحرية أمام وسائل النقل القطرية كافة حرصا على الأمن القومي. كما أعلنت "فلاي دبي" تعليق كل الرحلات بين دبي والدوحة اعتبارا من الثلاثاء.

ايضا ، ​قطعت اليمن علاقاتها الدبلوماسية مع قطر مؤيدة إنهاء مشاركتها في التحالف بقيادة السعودية.

هذا وأعلنت حكومة شرق ليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر​.

من جهتها، اعلنت جزر المالديف اليوم إنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وقالت حكومة الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط الهندي والمكونة من مجموعة من الجزر في بيان "اتخذت المالديف القرار بسبب معارضتها الشديدة للأنشطة التي تشجع الإرهاب والتشدد".​

قيادة التحالف العربي تنهي مشاركة قطر فيه

الى ذلك، اعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن انهاء مشاركة قطر في هذا التحالف "بسبب ممارساتها التي تعزز الارهاب"، وذلك بعيد اعلان السعودية والامارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.​