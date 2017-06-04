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04 حزيران 2017
04/06/2017 22:58:34
الإمارات تمهل المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية وتمنع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرورعبرها
الإمارات تمهل المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية وتمنع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرورعبرها
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LBCI News Lebanon
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