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04 حزيران 2017
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الإمارات تمهل المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية وتمنع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرورعبرها

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الإمارات تمهل المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية وتمنع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرورعبرها
 
 
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