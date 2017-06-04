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04 حزيران 2017
04/06/2017 23:07:55
مصر تعلن اغلاق أجوائها وموانئها البحرية أمام وسائل النقل القطرية حرصا على الأمن القومي
مصر تعلن اغلاق أجوائها وموانئها البحرية أمام وسائل النقل القطرية حرصا على الأمن القومي
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LBCI News Lebanon
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