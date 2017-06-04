تونس وباريس تؤكدان مواصلة معركتهما المشتركة ضد "الارهاب"

اكد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في مستهل زيارة الى تونس الاحد عزم بلاده على مواصلة التعاون مع تونس في "معركتهما المشتركة" ضد "الارهاب".

وقال الوزير الفرنسي في تصريح للصحافيين من متحف باردو حيث اوقع اعتداء 22 قتيلا في آذار 2015 "وددت فور وصولي الى تونس العاصمة تكريم ضحايا الارهاب. فرنسا تقف الى جانبكم، انها تؤدي دورها كاملا في المعركة".

واضاف لودريان في اول زيارة له الى شمال افريقيا منذ توليه حقيبة الخارجية "انا موجود بينكم للتعبير عن تضامنا ودعمنا الكامل لهذه الحيوية الديموقراطية الرائعة في تونس".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ان "آفة" الارهاب" تتطلب "تضامنا ثابتا من كل الدول المحبة للسلام".