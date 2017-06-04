حملة الكترونية فلسطينية بمناسبة الذكرى الـ 50 للنكسة

أطلق ناشطون فلسطينيون مساء الاحد، في الذكرى الـ 50 لنكسة 1967 التي احتلت خلالها اسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "#الاحتلال_هو"، وذلك بهدف اتاحة المجال امام كل فلسطيني، اينما وجد، لأن يروي تجربته الشخصية مع الاحتلال.

وقالت الناطقة باسم الحملة نور عودة لوكالة فرانس برس "نحن مجموعة من فريق عمل من المتطوعين الدبلوماسيين في جميع انحاء العالم، ونعمل منذ اكثر من سنة للتحضير لهذه الحملة، وغيرها في العام 2017".

واوضحت ان الحملة اطلقت بمختلف اللغات وتستهدف كل الفلسطينيين في مختلف انحاء العالم.

وتدعم الدائرة الثقافية في منظمة التحريرالفلسطينية هذه الحملة وتساندها، غير ان عودة اكدت ان الحملة "ليست رسمية بالمطلق".

والنكسة او حرب 1967 او حرب الايام الستة كما تسميها اسرائيل اندلعت في 5 حزيران وانتهت في العاشر منه بانتصار الدولة العبرية وهزيمة مصر والاردن وسوريا، وقد احتلت اسرائيل خلالها كلا من القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وصحراء سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية.