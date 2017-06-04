ترامب يجدد هجماته ضد رئيس بلدية لندن

ترامب: هجمات لندن "مجزرة شريرة"

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LBCI News Lebanon





وقال ترامب في تصريحات مقتضبة خلال مناسبة في واشنطن "يجب أن ينتهي سفك الدماء هذا... يجب أن ينتهي سفك الدماء هذا ".

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجمات لندن بأنها "مجزرة شريرة" مؤكدا إن الولايات المتحدة ستبذل كل ما بوسعها لمساعدة المملكة المتحدة على تقديم الجناة للعدالة.وقال ترامب في تصريحات مقتضبة خلال مناسبة في واشنطن "يجب أن ينتهي سفك الدماء هذا... يجب أن ينتهي سفك الدماء هذا ".

وجدد ترامب انتقاداته لرئيس بلدية لندن صادق خان للمرة الثانية في الـ48 ساعة التي تلت الاعتداء.

وكتب ترامب عبر تويتر: عذر مثير للشفقة من رئيس بلدية لندن صادق خان الذي اضطر لايجاد تفسير سريع لتصريحه "لا داع للقلق".

وكان خان يشير بتصريحه هذا الى وجود اعداد كبرى من الشرطة في لندن فيما فسرها ترامب على انها تقليل من شأن التهديد الارهابي.