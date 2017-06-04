قتيلان وجريح في النمسا بعدما انقطع بهم سلك مروحية انقاذ

قتل مسعف ومتسلقة جبال واصيب متسلق آخر بجروح خطرة اثر سقوطهم من ارتفاع شاهق في جبال الالب النمسوية الاحد بعدما انقطع بهم سلك كانوا يحاولون الصعود بواسطته الى متن مروحية انقاذ، كما اعلنت الشرطة.

وأعلنت الشرطة ان متسلقي جبال هما رجل وامرأة اتصلا باجهزة الانقاذ طلبا للمساعدة بعد صعوبات واجهتهما قرب تروفياش في جنوب النمسا.

واوضحت ان مروحية الانقاذ عثرت عليهما وان مسعفا هو شرطي يبلغ من العمر 28 عاما نزل لمساعدتهما على الصعود بواسطة السلك الى متن المروحية.

ولكن عندما اصبح الثلاثة متدلين من المروحية، انقطع السلك فسقطوا عن ارتفاع شاهق مما اسفر عن مقتل المسعف والمتسلقة في حين اصيب رفيقها بجروح خطرة.

ولم تنشر الشرطة اسمي القتيلة والجريح او جنسيتهما.