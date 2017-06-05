اسرار الصحف 5-6-2017

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قال أحد الوزراء إن الحملة التي تستهدف مسألة حساسة ذات بعد مالي - كهربائي، مردُّها عند بعض القائمين بالحملة إلى أنهم "خارج الصفقة".تمنّى مرجع سياسي من قطب نيابي التوقّف عن الحملة الإنتقادية ضد أحد المراجع "لأن هذا التصعيد لن يوصل الى مكان، ولأننا محكومون في نهاية المطاف بأن نتفق ونجلس جميعاً إلى الطاولة".أبلغ مسؤول كبير وسيطاً على خط التهدئة بينه وبين زعيم سياسي قوله: "لست أنا من بدأ" وهجومه لم يعد يُحتمل، وإن أكمل به فسأفاجئه بطرح ملف حسّاس بالتفاصيل والأرقام".يقال ان خبراء انتخابيين يؤكدون في مجالسهم ان دائرة البترون - الكورة - بشري - زغرتا ستشهد أقس معارك الاستحقاق النيابي المقبل باعتبارها ستكون أشبه ب المعركة الرئاسية بين أبرز ثلاث مرشحين رئاسيين : سليمان فرنجية ، سمير جعجع وجبران باسيل .استغرب نائب بارز قول الرئيس سعد الحريري من الضنية أمس "إنّ تيار المستقبل ليس تيار تسويات"، وسأل: "ماذا فعل الحريري منذ أكثر من سنة حتى اليوم غير التسويات؟ لقد سار بتسوية لانتخاب النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، ثم سار بالتسوية التي أدّت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، وبعد ذلك تسوية تشكيل الحكومة وبالأمس تسوية التوافق على قانون الانتخاب…!وصفت مصادر أمنية مهتمة بالحرب على الإرهاب ومكوناتها بين مصادر العناصر الإرهابية في كلّ من فرنسا وبريطانيا حيث التجمّعات المنظمة للعناصر المتطرفة ترعرعت تحت رعاية وفي كنف أجهزة المخابرات في البلدين، وقالت المصادر إنّ الوضع في فرنسا حديث الولادة ويمكن السيطرة عليه بقدر من الإجراءات والخطوات السياسية والعسكرية المتصلة بالوضع في سورية والعراق والتعامل المدني مع الجاليات الوافدة من شمال أفريقيا، أما في بريطانيا فالأمر أعقد بكثير لأنه يعود للاحتضان التاريخي لتنظيم الإخوان المسلمين وتجذره في المساجد والأحياء والجامعات منذ قرابة نصف قرن وما تفرّع عنها من امتدادات في القاعدة وسواها.