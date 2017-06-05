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05 حزيران 2017
05/06/2017 01:01:49
متحدث باسم الاتحاد للطيران الإماراتية : الشركة ستعلق رحلاتها الجوية من وإلى قطر ابتداء من صباح الثلاثاء
متحدث باسم الاتحاد للطيران الإماراتية : الشركة ستعلق رحلاتها الجوية من وإلى قطر ابتداء من صباح الثلاثاء
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LBCI News Lebanon
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