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05 حزيران 2017
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متحدث باسم الاتحاد للطيران الإماراتية : الشركة ستعلق رحلاتها الجوية من وإلى قطر ابتداء من صباح الثلاثاء

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متحدث باسم الاتحاد للطيران الإماراتية : الشركة ستعلق رحلاتها الجوية من وإلى قطر ابتداء من صباح الثلاثاء
 
 
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