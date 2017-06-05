بالصورة - ضبط كمية من الكوكايين في المطار

في إطار تعزيز إجراءاتها في مطار رفيق الحريري الدولي ، ضبطت جمارك المطار فجر الإثنين خمسة كيلوغرامات من مادة الكوكايين داخل حقيبة ٍ لسيدة باراغوانية تُدعى سيلفا ديل روزاريو ألمادا كان آتية ً من البرازيل عبر رحلةٍ للخطوط الجوية الإثيوبية .

وقد بدأت التحقيقات معها لمعرفة الجهة التي كلّفتها عملية النقل والجهة التي كانت ستصل إليها هذه الكمية الكبيرة من المواد المخدرة.