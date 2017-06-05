بريطانيا تستأنف الحملة الانتخابية بعد هجوم لندن

بعد هجوم لمتشددين في لندن يوم السبت ، تستأنف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الحملة الانتخابية اليوم قبل 3 أيام فقط من الانتخابات التي تظهر استطلاعات الرأي أنها أصعب كثيرا مما كان متوقعا في السابق.

ورات ماي ان بريطانيا يجب أن تكون أكثر صرامة في القضاء على تطرف الإسلاميين بعد أن دهس ثلاثة مهاجمين مارة على جسر لندن بعربة فان قبل أن يطعنوا آخرين في شوارع قريبة مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 48.

وبعد ثالث هجوم لمتشددين تشهده بريطانيا في أقل من ثلاثة أشهر قالت ماي إن انتخابات يوم الخميس ستجرى في موعدها. لكنها قالت إن بريطانيا كانت متسامحة أكثر من اللازم مع التطرف.

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وأكدت الزعيمة المحافظة خارج مكتبها في داونينج ستريت حيث نكست الأعلام أنه "لا يمكن السماح للعنف بعرقلة العملية الديمقراطية".

وكان تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن الهجوم من خلال وكالة أعماق للأنباء التابعة له.