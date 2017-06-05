كيف علّقت الدول على قرار قطع العلاقات مع قطر؟ وما موقف إيران؟

تعليق واشنطن على قرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين...

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LBCI News Lebanon

استبعد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن يؤثر قرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر كثيرا على قتال داعش.

وقال تيلرسون للصحفيين في سيدني بعد اجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية في الولايات المتحدة واستراليا: "لا أتوقع أن يؤثر هذا كثيرا أو على الإطلاق، في الحرب الموحدة على الإرهاب في المنطقة أو عالميا".

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وحض تيلرسون دول مجلس التعاون الخليجي على حل خلافاتها.

من جهته، أعلن مسؤول إيراني عبر تويتر ان قرار دول عربية قطع العلاقات مع قطر ليس حلا لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط.



ودعت الى الحوار بين قطر والدول المجاورة لها في الخليج.



فيما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن باكستان ليست لديها نية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وفي هذا السياق، ذكر مصدر روسي مطلع لرويترز ان موسكو لا ترى سببا للقلق على صعيد الطاقة بعد قرار عدد من الدول العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.​

الكرملين: استقرار وسلمية الوضع في الخليج من مصلحة روسيا

رأى الكرملين اليوم ان من مصلحة روسيا أن يكون الوضع في الخليج "مستقرا وسلميا" وذلك في تعليق على قرار عدد من الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن موسكو تأمل أيضا ألا يؤثر الخلاف الدبلوماسي الحالي مع الخليج على "العزم المشترك" في الحرب على "الإرهاب الدولي".

تركيا تدعو للحوار لحل الخلاف بين قطر ودول عربية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم إنه يشعر بالأسى للخلاف بين قطر ودول عربية أخرى ودعا للحوار لحل النزاع.

وأضاف في مؤتمر صحفي "نعتبر استقرار منطقة الخليج من وحدتنا وتضامننا. تطرأ بعض الأمور بين الدول بالطبع لكن الحوار يجب أن يستمر تحت أي ظرف لحل المشكلات سلميا".

الهند: لن نتأثر بقطع بعض بلدان الخليج علاقاتها مع قطر

اكدت سوشما سواراج وزيرة الشؤون الخارجية في الهند اليوم إن بلادها لن تتأثر بقطع بعض دول الخليج علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وقالت للصحفيين "لا يبرز أي تحد بالنسبة لنا من هذا الإجراء. هذا شأن داخلي لدول مجلس التعاون الخليجي. نهتم فقط لشأن الهنود هناك. نحاول اكتشاف ما إذا كان أي هندي عالق هناك".

أبو الغيط "يأسف" لقرار دول عربية قطع علاقاتها مع قطر

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم عن أسفه للقرار الذي اتخذته عدة دول عربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، املا في تجاوز الأزمة قريبا.

مسؤول أميركي: شراكتنا مع دول الخليج مهمة للغاية

اعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن شراكة الولايات المتحدة مع دول الخليج "مهمة للغاية".

وأضاف المسؤول "كل شركائنا في الخليج مهمون للغاية ونعول على الأطراف للتوصل إلى سبيل لحل خلافاتهم عاجلا وليس آجلا".

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