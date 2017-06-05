الشرطة البريطانية تنفذ عمليات دهم جديدة

الشرطة البريطانية تداهم موقعين وتعتقل "عددا من الاشخاص" في اطار التحقيق في اعتداء لندن

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LBCI News Lebanon

اعلنت الشرطة البريطانية في بيان انها قامت بعمليتي دهم فجر الاثنين في اطار التحقيق في الاعتداء الذي شهدته لندن مساء السبت، واعتقلت "عددا من الاشخاص".

وقال البيان "حوالى الساعة 04,15 من الاثنين قام ضباط قيادة مكافحة الارهاب الذين يحققون في الهجمات الارهابية في لندن بريدج بمداهمة موقعين، الاول في نيوام والثاني في باركينغ" بشرق لندن، موضحا انه "تم توقيف عدد من الاشخاص".

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قائدة شرطة لندن: الهجمات الأخيرة في بريطانيا مخططات داخلية

هذا، وأعلنت قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك اليوم ان الهجمات التي نفذها إسلاميون متشددون في بريطانيا في الشهور الثلاثة الأخيرة كانت مخططات داخلية إلى حد بعيد وإن غالبية التهديدات التي تتعرض لها البلاد ليست من الخارج.

وقالت "هناك بعض الأبعاد الدولية دون شك في الهجمات الثلاثة الأخيرة. سنظل نبحث ما إذا كان هناك أي توجيه من الخارج لكنني أرى أن غالبية التهديدات التي نواجهها في الوقت الحالي لا تبدو موجهة من الخارج".