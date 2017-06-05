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05 حزيران 2017
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مسؤول إيراني عبر تويتر: قرار دول عربية قطع العلاقات مع قطر ليس حلا لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط

مسؤول إيراني عبر تويتر: قرار دول عربية قطع العلاقات مع قطر ليس حلا لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط Lebanon, news ,lbci ,أخبار قرار,تويتر,إيراني,مسؤول,
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مسؤول إيراني عبر تويتر: قرار دول عربية قطع العلاقات مع قطر ليس حلا لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط
 
 
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