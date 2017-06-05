هذه هي التوقيفات الأسبوعية للأمن العام

أعلنت المديرية العامة للأمن العام ان الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 20/05/2017 لغاية 02/06/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

- خمسة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

- خمسة اشخاص بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية .

- ثلاثة اشخاص بجرم دخول البلاد بطريقة غير شرعية .

- شخص واحد بجرم القيام بعمليات نصب واحتيال

- شخص واحد بجرم ترويج مخدرات

- شخص واحد بجرم التعرض الآداب العامة والشروع بالانضمام لمنظمة ارهابية

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص .