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05 حزيران 2017
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اليمن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وتؤيد إنهاء مشاركتها في التحالف بقيادة السعودية

اليمن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وتؤيد إنهاء مشاركتها في التحالف بقيادة السعودية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدبلوماسية,علاقاتها,تقطع,اليمن,
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اليمن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وتؤيد إنهاء مشاركتها في التحالف بقيادة السعودية
 
 
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