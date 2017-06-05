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يشهد لبنان طقسا شبه صيفي اليوم وغداً، ثم تتحول الاجواء لتصبح حارة نسبيا يوم الأربعاء وحارة في كل المناطق خصوصا في الداخل يومي الخميس والجمعة وتكون الحرارة ثلاثينية ساحلاً وتتخطى الـ ٣٥ درجة بقاعاً.الأثنين ٥ حزيران: طقس دافئ جدا مع استقرار بدرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٦ و ٣٢ درجة فيما الأجواء تكون قليلة السحب عموما .ويتشكل بعض الضباب على الجبال القربية من السواحل.الثلاثاء ٦ حزيران: طقس دافئ جدا مع استقرار بدرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٦ و ٣٢ درجة فيما الأجواء تكون مشمسة عموما.الأربعاء ٧ حزيران: طقس دافئ جدا مع استقرار بدرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٥ و ٣٤ درجة فيما الأجواء تكون مشمسة عموما.