اقامت نقابة اصحاب الحضانات المتخصصة في لبنان مؤتمرا تحت عنوان " بيئة صحية لسلامة الطفل" في جامعة القديس يوسف Campus de L’Innovation et du Sport المتحف ، برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني وبالتعاون مع معهد التأهيل النفس حركي والمعهد العالي لتقويم النطق وقسم طب الأطفال في كلية الطب جامعة القديس يوسف وذلك ضمن برنامجها التوعوي والتوجيهي مع دور الحضانات، وسعيا" منها لتطوير هذا القطاع الذي يعنى بالطفل في مرحلة الطفولة المبكرة.

الإعلان

ويهدف هذا المؤتمر الموجه لدور الحضانات في لبنان الى نشر التوعية وارشاد المربيات والحاضنات من خلال الأختصاصيين في مجال الطفولة المبكرة وعبر احدث الأساليب والتقنيات العلمية مما يصب اولا واخيرا في مصلحة الطفل .

وقد شارك في المؤتمر كل من رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش , نقيب الأطباء في لبنان ريمون الصايغ كما حضر كل من الأستاذ انطوان فنيانوس ممثلا النائب سليمان فرنجية , الأستاذ جورج عبد الساتر ممثلا وزير الأقتصاد والتجارة رائد خوري , كذلك مثل وزير الشؤون الأجتماعية بيار ابو عاصي السيدة دنيز حنين, وحضرت السيدة باميلا منصور رئيس دائرة الأم والطفل في وزارة الصحة العامة بالأضافة الى مسؤولي قطاعات التربوي وممثلي نقابات واكثر من 200 من اصحاب دور الحضانات المتخصصة في لبنان .