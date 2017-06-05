قائدة شرطة لندن :الهجمات التي نفذها إسلاميون متشددون في بريطانيا في الشهور الثلاثة الأخيرة كانت مخططات داخلية إلى حد بعيد وغالبية التهديدات التي تتعرض لها البلاد ليست من الخارج