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05 حزيران 2017
05/06/2017 04:04:42
قائدة شرطة لندن :الهجمات التي نفذها إسلاميون متشددون في بريطانيا في الشهور الثلاثة الأخيرة كانت مخططات داخلية إلى حد بعيد وغالبية التهديدات التي تتعرض لها البلاد ليست من الخارج
قائدة شرطة لندن :الهجمات التي نفذها إسلاميون متشددون في بريطانيا في الشهور الثلاثة الأخيرة كانت مخططات داخلية إلى حد بعيد وغالبية التهديدات التي تتعرض لها البلاد ليست من الخارج
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