قطر تعلق الرحلات إلى السعودية... ومصر والبحرين تعلقان الرحلات من وإلى الدوحة

أشد خلاف بين قطر وكل من السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين

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LBCI News Lebanon

أعلنت الخطوط الجوية القطرية على موقعها الإلكتروني الرسمي إنها علقت كل الرحلات إلى السعودية، بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر واتهمتها بدعم "الإرهاب" في أشد خلاف منذ سنوات بين تلك الدول.

يأتي ذلك، في وقت، أعلنت "العربية للطيران" و "فلاي دبي" تعليق الرحلات بين الشارقة والدوحة بدءا من 6 حزيران حتى إشعار آخر وبعدما أعلن متحدث باسم الاتحاد للطيران الإماراتية ان الشركة ستعلق رحلاتها الجوية من وإلى قطر ابتداء من صباح الثلاثاء.

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طيران الخليج البحرينية تعلق جميع الرحلات من وإلى الدوحة

اعلنت شركة طيران الخليج البحرينية إنها قررت وقف الرحلات من وإلى الدوحة اعتبارا من منتصف ليل اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.​

مصر توقف كل الرحلات الجوية من والى قطر اعتبارا من الثلاثاء

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية وقف كل الرحلات الجوية بين مصر وقطر وغلق الاجواء المصرية امام الطائرات القطرية.

وقال المستشار الاعلامي لوزارة الطيران المدني باسم عبد الكريم ان وزارته "أصدرت قرارا بوقف جميع الرحلات الجوية بين مصر وقطر وغلق الاجواء المصرية امام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور او الهبوط"، مضيفا ان "العمل بهذا القرار سيبدا اعتبارا من الثلاثاء الساعة 04،00 ت غ، السادسة صباحا بتوقيت القاهرة والى اجل غير مسمى".​